В Херсоне третий день бастуют водители маршруток

По состоянию на девять часов утра понедельник, 20 февраля, на работу не вышли 332 маршрутных автобуса из 574 имеющихся. Не выехали на маршруты также 32 троллейбуса.

Как сообщает управление транспорта, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета, сегодня почти половина маршруток не вышли на рейсы в знак протеста. Люди не довольны приостановлением Херсонским городским судом решение горисполкома поднять тариф на перевозку пассажиров с трех до пяти гривен.

Напомним, 17 февраля Городской суд Херсона приостановил решение о повышении тарифов в городском транспорте.

Как сообщал УРА-Информ, 18 февраля на маршрут в Херсоне вышло примерно 200 автобусов.