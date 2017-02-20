Теплоснабжение Авдеевки осуществляется в штатном режиме - ГосЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Отметим, что теплоснабжения города осуществляется за счет Авдеевского коксохимического завода.

"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечено электростанцию ГосЧС мощностью 600 кВт)", - говорится в сообщении.

Кроме того, объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечены электроэнергией от 9 генераторов ГосЧС (40-110 кВ и 600 кВ).

Также добавим, что всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 135 человек и 33 ед. тех., в том числе от ГосЧС 60 человек и 21 ед. тех. На данный момент ситуация находится на контроле ГосЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из дома на ул. Гагарина в Авдеевке, в который попал снаряд, отселят один подъезд из-за угрозы обвала.