Обстрелы в зоне АТО продолжаются

Только за вчерашние сутки боевики совершили 62 обстрела позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины. В результате таких действий один военнослужащий погиб и один получил ранения.

Как сообщает, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Мариупольском направлении вчера боевики из минометов обстреливали Новотроицкое, Лебединское, Гнутово и Зайцево. Вместе с тем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны населенные пункты Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное, из вооружения БМП – Широкино, из противотанковых ракетных комплексов – Водяное. По Авдеевке вел огонь снайпер боевиков.

На Донецком направлении боевики обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское, Камянку и Новгородское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики обстреливали Валуйское из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 февраля около восьми ч асов вечера в Авдеевке вновь пропало электроснабжение.