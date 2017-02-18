15:38 18.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО ликвидированы десять террористов

Боевики продолжают вести провокационные обстрелы позиций силовиков АТО.

В зоне АТО ликвидированы десять террористов

Обстрелы ведутся с применением 122-миллиметровых артсистем, 82 и 120-миллиметровых минометов, а также из танков и стрелкового оружия. Об этом передает ГУ разведки Минобороны Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Противник сейчас продолжает обстрелы позиций сил АТО 122-мм артиллерийскими системами, 82 и 120-мм минометами, танками. Минометным расчетом 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК осуществлен обстрел позиций этого же полка около н.п. Спартак. 16-17 февраля потери в 11-ом мотострелковом полку составили убитыми - десять военнослужащих - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в результате обстрелов Авдеевки четыре человека получили ранения.


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