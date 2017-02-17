Луценко поддержал блокаду

І проведіть аналогію з сьогоднішньою позицією влади, в тому числі і генерального прокурора Юрія Луценка. Таке відчуття, що це різні люди, але на справді люди ті самі, але щось вплинуло на їх думку

відео з 2015 року, але уважно послухайте, що він говорив тоді, і подумайте чому сьогодні все навпаки. Варто зауважити політиків на тому, що сьогодні ера інтернету, і слово яке вилетіло завжди буде зберігатися у архівах, і звісно знайдуться ті хто добре пам'ятає, слідкує за кожним словом наших політиків.