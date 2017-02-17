В Китае именем Трампа назвали около ста компаний

В течение полугода в Китае было зарегистрировано 80 компаний, в названии которых используется одна из двух наиболее распространенных транслитераций фамилии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.
Как отмечается, около 60 компаний были зарегистрированы, после того как Трамп победил на выборах.
Одна из таких компаний находится в государственной собственности. Так, компания Xi’an Trump Garden Green Engineering принадлежит городскому горнодобывающему бюро в провинции Шэньси.
В настоящее время Трампу предстоит судиться с компаниями, которые незаконно используют его имя в своих названиях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иммиграционная полиция США арестовала более 680 человек за нарушение миграционного законодательства США.