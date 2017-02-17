В Китае именем Трампа назвали около ста компаний

Как отмечается, около 60 компаний были зарегистрированы, после того как Трамп победил на выборах.

Одна из таких компаний находится в государственной собственности. Так, компания Xi’an Trump Garden Green Engineering принадлежит городскому горнодобывающему бюро в провинции Шэньси.

В настоящее время Трампу предстоит судиться с компаниями, которые незаконно используют его имя в своих названиях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иммиграционная полиция США арестовала более 680 человек за нарушение миграционного законодательства США.