14:40 17.02.2017 | Общество | Новости
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В Китае именем Трампа назвали около ста компаний

В течение полугода в Китае было зарегистрировано 80 компаний, в названии которых используется одна из двух наиболее распространенных транслитераций фамилии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

В Китае именем Трампа назвали около ста компаний

Как отмечается, около 60 компаний были зарегистрированы, после того как Трамп победил  на выборах.

Одна из таких компаний находится в государственной собственности. Так, компания Xi’an Trump Garden Green Engineering принадлежит городскому горнодобывающему бюро в провинции Шэньси.

В настоящее время Трампу предстоит судиться с компаниями, которые незаконно используют его имя в своих названиях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иммиграционная полиция США арестовала более 680 человек за нарушение миграционного законодательства США.


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