19:30 17.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке из пятиэтажки отселят людей

Из дома на ул. Гагарина в Авдеевке, в который попал снаряд, отселят один подъезд из-за угрозы обвала.

В Авдеевке из пятиэтажки отселят людей

Об этом на своей странице Facebook поведал глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам -  доме на ул.  Гагарина в Авдеевке отселяют сейчас весь подъезд. Людей переселят в территориальный центр.

Оперативный штаб предоставил авто для транспортировки вещей жителей. Полиция обеспечивает охрану имущества жителей  - отметил Жебривский. Согласно уточненным данным, 16 февраля в Авдеевку попало сразу четыре снаряда. В результате 21 квартира в многоэтажках была повреждена и четыре дома в частном секторе.

Как сообщал УРА-Информ, 30% снарядов, что были выпущены по Авдеевке, не разорвались.


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