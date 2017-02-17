В Авдеевке из пятиэтажки отселят людей

Об этом на своей странице Facebook поведал глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам - доме на ул. Гагарина в Авдеевке отселяют сейчас весь подъезд. Людей переселят в территориальный центр.

Оперативный штаб предоставил авто для транспортировки вещей жителей. Полиция обеспечивает охрану имущества жителей - отметил Жебривский. Согласно уточненным данным, 16 февраля в Авдеевку попало сразу четыре снаряда. В результате 21 квартира в многоэтажках была повреждена и четыре дома в частном секторе.

Как сообщал УРА-Информ, 30% снарядов, что были выпущены по Авдеевке, не разорвались.