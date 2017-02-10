06:30 10.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В пятницу в Украине без осадков и все также холодно

В пятницу, 10 февраля, в Украины синоптики обещают самый морозный день на этой неделе.

В пятницу в Украине без осадков и все также холодно

Осадков не предвидится практически на всей территории страны, однако гололедица сохранится. Ветер северо-восточный, 5-10 метров за секунду.

В Киеве сегодня без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 15-17 градусов ниже нуля. Днем будет от 5 до 7 градусов мороза.

На западе Украины также без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 15-21 градуса ниже нуля. Днем температура воздуха составит 3-9 градусов мороза.

В северных регионах в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью достигнет отметки в 12-21 градус мороза. Днем температура воздуха составит 2-8 градусов со знаком минус.

В центре Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус мороза. Днем термометры покажут от 3 до 9 градусов.

На востоке Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью похолодает до 14-22 градусов. Днем температура воздуха составит 3-9 холодных градусов.

На юге Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 12-20 градусов мороза. Днем будет от 2 до 8 градусов со знаком минус.


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