Глава британского МИДа отказался от американского гражданства

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не намерен быть гражданином США.
Он отказался от американского гражданства, передает газета The Wall Street Journal. Напомним, что Борис Джонсон был обладателем вышеуказанного гражданства, так как родился в Нью-Йорке.
Сам дипломат рассказал, что не проживал в США с пяти лет, однако при этом сохранял гражданство. Несколько лет назад он рассказал, что американские власти просят его выплатить налог с продажи его лондонского дома, причем долг его мог составить почти 50 тысяч долларов.
Напомним, что количество людей, отказавшихся от гражданства в прошлом году стал рекордно большим – был побит рекорд 90-х (26%).
Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп ограничил въезд в Штаты уроженцам семи, преимущественно мусульманских стран. В их число вошли Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, а также Сирия.