Глава британского МИДа отказался от американского гражданства

Он отказался от американского гражданства, передает газета The Wall Street Journal. Напомним, что Борис Джонсон был обладателем вышеуказанного гражданства, так как родился в Нью-Йорке.

Сам дипломат рассказал, что не проживал в США с пяти лет, однако при этом сохранял гражданство. Несколько лет назад он рассказал, что американские власти просят его выплатить налог с продажи его лондонского дома, причем долг его мог составить почти 50 тысяч долларов.

Напомним, что количество людей, отказавшихся от гражданства в прошлом году стал рекордно большим – был побит рекорд 90-х (26%).

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп ограничил въезд в Штаты уроженцам семи, преимущественно мусульманских стран. В их число вошли Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, а также Сирия.