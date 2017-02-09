11:13 09.02.2017 | Общество | Новости
100159785:Rakova

Глава британского МИДа отказался от американского гражданства

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не намерен быть гражданином США.

Глава британского МИДа отказался от американского гражданства

Он отказался от американского гражданства, передает газета The Wall Street Journal. Напомним, что Борис Джонсон был обладателем вышеуказанного гражданства, так как родился в Нью-Йорке.

Сам дипломат рассказал, что не проживал в США с пяти лет, однако при этом сохранял гражданство. Несколько лет назад он рассказал, что американские власти просят его выплатить налог с продажи его лондонского дома, причем долг его мог составить почти 50 тысяч долларов.

Напомним, что количество людей, отказавшихся от гражданства в прошлом году стал рекордно большим – был побит рекорд  90-х (26%).

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп ограничил въезд в Штаты уроженцам семи, преимущественно мусульманских стран. В их число вошли Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, а также Сирия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив