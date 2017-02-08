Около 200 человек привлекли к восстановительным работам в Авдеевке

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы на территории города Авдеевка уже провели по 88 адресам. Кроме того, закрыли пленкой 312 окон частных жилых домов общей площадью 464 кв.м и перекрыли крыши домов общей площадью 222 кв.м.

На данный момент к аварийно-восстановительным работам привлечены 198 человек и 49 единиц техники. Вместе с тем от ГосЧС - 129 человек и 37 единиц техники; от Национальной полиции - 44 человека и семь единиц техники; от коммунальных служб города - 25 человек и пять единиц техники.

Также в Авдевку постоянно поступает гуманитарная помощь из разных областей страны.

"Спасатели принимают участие в разгрузке и развозке гуманитарной помощи населению города. Всего было выдано 9 321 продуктовых и промышленных наборов, более 1,3 тонны продуктов питания и более 7,1 тонн овощей, выданы 1 600 буханок хлеба, 16 ящиков детского питания, одеяла, матрасы, свечи, подгузники, тенты для накрытия кровли и дрова. Спасатели развезли более 40 тонн питьевой и бутилированной воды", - говорится в сообщении.

В Краматорске представители ГосЧС разгрузили два грузовых автомобиля гуманитарной помощи из Киевской и Запорожской областей в количестве 17 тонн для жителей Авдеевки. Также они загрузили гуманитарную помощь в Авдеевке в количестве 23 тонны (строительные материалы).

Сейчас продолжаются работы по очистке территории Авдеевки от взрывоопасных предметов. На территории города функционирует четыре палатки ГосЧС. С начала их функционирования обогрели 11 789 человек, из них 5 533 пожилых людей и 1 872 детей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из Авдеевки на данный момент уже эвакуировали 244 человека, из которых 40 человек – пенсионеры и 114 детей.