В результате обстрела Сартаны боевиками повреждено 18 зданий

По итогам артиллерийского обстрела с. Сартана, что в пригороде Мариуполя, оказались повреждены 18 зданий, в два из них было прямое попадание снарядов. По итогам раненых и погибших нет – передает пресс-служба мэрии Мариуполя.

Третьего февраля в 23:07 по итогам вооруженного конфликта на Донбассе более 20 снарядов попали по поселку Сартана. Раненых и погибших в итоге нет. Повреждены 18 зданий, два из которых - прямые попадания. Оказались также повреждены линии электропередач. На место выехали сотрудники ГСЧС и Нацполиции и сотрудники "Мариупольгаз".

Как сообщал УРА-Информ, российская сторона гарантировала на четвертое февраля в Авдеевке режим тишины.