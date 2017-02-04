13:40 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В результате обстрела Сартаны боевиками повреждено 18 зданий

Раненых и погибших по итогам артобстрела Сартаны нет.

В результате обстрела Сартаны боевиками повреждено 18 зданий

По итогам артиллерийского обстрела с. Сартана, что в пригороде Мариуполя, оказались повреждены 18 зданий, в два из них было прямое попадание снарядов. По итогам раненых и погибших нет – передает пресс-служба мэрии Мариуполя.

Третьего февраля в 23:07 по итогам вооруженного конфликта на Донбассе более 20 снарядов попали по поселку Сартана. Раненых и погибших в итоге нет. Повреждены 18 зданий, два из которых - прямые попадания. Оказались также повреждены линии электропередач. На место выехали сотрудники ГСЧС и Нацполиции и сотрудники "Мариупольгаз".

Как сообщал УРА-Информ, российская сторона гарантировала на четвертое февраля в Авдеевке режим тишины.


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