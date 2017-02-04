В Лондоне устроили акцию против миграционного указа Трампа

Об этом передает ВВС.

Как отмечается, от предыдущих акций против Д.Трампа эта отличается тем, что в ее организации приняли активное участие представители мусульманских организаций. Участники держат плакаты "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам врет", а также "Особые отношения Просто скажите "нет" (так называют тесные отношения, которые сложились между США и Британией). Демонстранты также скандируют "Все стены должны исчезнуть".

Кроме того, поддержать мусульман, которым запрещен съезд в США пришли и несколько крымских татар.

"Я уверен, что если не остановить Трампа, то следующим будет ослабление давления на Путина и, как результат, эскалация конфликта на востоке Украины и дальнейшее ухудшение положения мусульман Крыма", - заявил один из активистов из числа крымских татар.

В свою очередь десятки знаменитостей из мира культуры и политики создали организацию Stop Trump Coalition и готовят масштабную акцию против визита американского президента в Британию.

"Обращение подписали 90 человек. Среди них - певица Лили Аллен, комик Фрэнки Бойл, бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд, лидер либдемов Тим Феррон и другие", - говорится в сообщении.

Также добавим, что 20 февраля депутаты парламента Великобритании проведут дебаты о том, давать ли разрешение на государственный визит в страну Дональда Трампа.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Барак Обама поддержал демонстрантов, которые протестуют миграционных инициатив Дональда Трампа.