Прощание с мэром Луцка состоится пятого февраля

Церемония продлится с 10:00 до 12:00 в академическом музыкально-драматическом театре имени Т.Шевченко. Об этом передает пресс-службу горсовета Луцка.

Отпевание планируется в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронят же Николая Романюка в родном с. Золочевка Ровенской области.

Известно, что родился Николай Романюк 24 августа 1958 г. в с.Золочевка области. Получил два высших образования: "инженер-технолог" (Львовский лесотехнический институт, в 1982 г.) и "экономист" (Луцкий индустриальный институт, в 1995 г.) Трудовую деятельность Романюк начал свою в 1975 г. рабочим на мебельном комбинате. После получения высшего образования вернулся на предприятие и работал мастером - с 1982 г. до 1983 г. С 1983 по 1993 – был на партийной работе. 31 октября 2010 г. на выборах избран мэром г. Луцк.

Как сообщал УРА-Информ, третьего февраля мэр Луцка умер в больнице.