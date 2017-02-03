Во Львовскую область прибыли военные инструкторы - ФОТО

На Яворивский полигон во Львовской области прибыли военные инструкторы из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
"В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск открыли очередной этап подготовки подразделений украинской армии по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителей Николаевской и Одесской областей просят отнестись с пониманием к передвижениям военной техники и развертыванию блокпостов.