Во Львовскую область прибыли военные инструкторы - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск открыли очередной этап подготовки подразделений украинской армии по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителей Николаевской и Одесской областей просят отнестись с пониманием к передвижениям военной техники и развертыванию блокпостов.

