08:13 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовскую область прибыли военные инструкторы - ФОТО

На Яворивский полигон во Львовской области прибыли военные инструкторы из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши. 
 

Во Львовскую область прибыли военные инструкторы - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск открыли очередной этап подготовки подразделений украинской армии по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителей Николаевской и Одесской областей просят отнестись с пониманием к передвижениям военной техники и развертыванию блокпостов.
 


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