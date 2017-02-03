08:17 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецке прогремел мощный взрыв - ВИДЕО

В четверг вечером, в Донецке прогремел мощный взрыв.

В Донецке прогремел мощный взрыв - ВИДЕО

Жители города сообщили о мощной взрывной волне в районе Мотеля, которая прокатилась городом около десяти часов вечера. Как сообщает местное издание "Остров", очевидцы видели столб огня.

Частный дом на улице Токмакская уничтожен полностью. Два человека получили ранения.

В свою очередь офицер 72-ой украинской бригады Сергей Мисюра сообщил, что у боевиков взорвался боекомплект. В социальной сети он написал, что сепаратисты не туда попали. Загорелась база у Мотеля. Рвет теперь ту базу их же БК на все стороны, - написал он.

Вместе с тем местные жители утверждают, что снаряд попал в гостиницу. Не та, ни другая информация пока не подтверждена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики на Донбассе обстреляли Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, по предварительным данным два человек погибли и один получил ранения.


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