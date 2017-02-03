В Авдеевку привезли 32 тонны гуманитарной помощи

Помощь в виде продуктов питания количеством в 32 тонны. Об этом передали в пресс-службе МВД. Так, в Авдеевку приехало четыре грузовика гуманитарной помощи в виде продуктов количеством в 32 тонны.

Кроме того – также в Авдеевке работает один пункт жизнеобеспечения (семь палаток ГСЧС от благотворительной организации), три пункта обогрева, в которые уже обратилось более 9 000 человек, среди которых - 4 077 пенсионеров и 1 145 детей. Обеспечено питание людей тремя полевыми кухнями.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Геннадий Зубко рассказал про разрушения Авдеевки. Уже было разрушено 28 жилых домов – отметил министр ЖКХ.