14:09 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159371:Rakova

Хуг сказал, сколько работников ОБСЕ пребывают на Донбассе

На востоке Украины трудится 588 сотрудников ОБСЕ. А всего в спецмиссии их 724, – заметил руководитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Хуг сказал, сколько работников ОБСЕ пребывают на Донбассе

"Сейчас миссия насчитывает 724 наблюдателя, из которых 588 работают на востоке. Кроме того, у нас есть 332 местных и 93 других международных сотрудников, работающих в СММ ОБСЕ в Украине", – объяснил Хуг.

Он также добавил, что вчера и сегодня он вместе с членами миссии наблюдали улучшение ситуации в Ясиноватой, где сейчас стороны остановили ведение огня для обеспечения возможности ремонтных и восстановительных работ на ключевых позициях гражданской инфраструктуры.

Как сообщал "УРА-Информ", Геннадий Зубко подсчитал, сколько домов было разрушено за эти дни. На данный момент развалено  28 построек. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив