Хуг сказал, сколько работников ОБСЕ пребывают на Донбассе

"Сейчас миссия насчитывает 724 наблюдателя, из которых 588 работают на востоке. Кроме того, у нас есть 332 местных и 93 других международных сотрудников, работающих в СММ ОБСЕ в Украине", – объяснил Хуг.

Он также добавил, что вчера и сегодня он вместе с членами миссии наблюдали улучшение ситуации в Ясиноватой, где сейчас стороны остановили ведение огня для обеспечения возможности ремонтных и восстановительных работ на ключевых позициях гражданской инфраструктуры.

Как сообщал "УРА-Информ", Геннадий Зубко подсчитал, сколько домов было разрушено за эти дни. На данный момент развалено 28 построек.