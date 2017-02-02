Из Авдеевки эвакуировали энергетиков

Об этом сообщил гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в социальной сети Facebook. По его словам – вновь обстреляли энергетиков ДТЭК, и это несмотря на наличие патрулей ОБСЕ, а также несмотря на письменные гарантии обеих сторон относительно того, что планируется соблюдать режим тишины. Бригады уже были эвакуированы - отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, по фактам обстрелов в Авдеевке полиция уж открыла 50 уголовных дел – в течение последних четырех суток. В Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение – военные организации и военные помогают местным жителям.