14:00 02.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Авдеевки эвакуировали энергетиков

Бригаду энергетиков около Авдеевки эвакуировали по причине постоянных обстрелов. 

Из Авдеевки эвакуировали энергетиков

Об этом сообщил гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в социальной сети Facebook. По его словам – вновь обстреляли энергетиков ДТЭК, и это несмотря на наличие патрулей ОБСЕ, а также несмотря на письменные гарантии обеих сторон относительно того, что планируется соблюдать режим тишины. Бригады уже были эвакуированы - отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, по фактам обстрелов в Авдеевке полиция уж открыла 50 уголовных дел – в течение последних четырех суток. В Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение – военные организации и военные помогают местным жителям.


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