Синоптики предупредили про туман в Украине завтра, второго февраля 2017 г. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, второго февраля ночью, а также утром в Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, а также Черновицкой, Киевской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях и в Киеве ожидается туман, видимость составит примерно 200-500 м - сказано в сообщении. Украинцев просят быть осторожными в процессе пребывания на улице.

Как сообщал УРА-Информ, туман над Киевом зафиксирован 18 января 2017 г.