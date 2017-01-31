18:41 31.01.2017 | Общество | Новости
100159121:mysnichenko

Украина получит 27 тонн медицинской помощи

Организация Общественная служба украинцев в Канаде планирует передать Украине 27 тонн медицинской помощи. 

Украина получит 27 тонн медицинской помощи

Об этом на микроблоге в Twitter рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук. Известно, что Роман Савицкий (Общественная служба укрaинцев в Канаде) вскоре передаст 27 тонн медицинской помощи для пяти больниц Украины - добавил посол.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре уже стартовал сбор вещей для пострадавших от обстрелов жителей Авдеевки. Собирают одежду, еду, топливо, термокомплекты и многое другое. В облсовете города уже выделили помещение, куда люди смогут приносить вещи. Первая партия помощи будет отправлена уже в ближайшие сутки.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив