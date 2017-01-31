Украина получит 27 тонн медицинской помощи

Об этом на микроблоге в Twitter рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук. Известно, что Роман Савицкий (Общественная служба укрaинцев в Канаде) вскоре передаст 27 тонн медицинской помощи для пяти больниц Украины - добавил посол.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре уже стартовал сбор вещей для пострадавших от обстрелов жителей Авдеевки. Собирают одежду, еду, топливо, термокомплекты и многое другое. В облсовете города уже выделили помещение, куда люди смогут приносить вещи. Первая партия помощи будет отправлена уже в ближайшие сутки.