14:28 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГСЧС эвакуирует из Авдеевки 12 тысяч граждан

В Авдеевке с целью эвакуации людей из Авдеевки уже подготовили 80 автобусов, а также две электрички.

ГСЧС эвакуирует из Авдеевки 12 тысяч граждан

Так, ГСЧС Украины готова эвакуировать 12-ть тыс. граждан из Авдеевки в ближайшие города и села. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минрегионразвития и ЖКХ Украины. Сообщается, что в Авдеевке органы власти и ГСЧС обустроили работу 11 пунктов обогрева, а в схеме теплоснабжения обеспечили адекватную температуру теплоносителя - до 40 градусов.

В городе уже была приостановлена работа 14 общеобразовательных учреждений. На данный момент уже отработан вопрос эвакуации 12 тысяч граждан в десять населенных пунктов (Краматорск, Дружковка, Покровск, Селидово, Новгородское, Украинск, Славянск и некоторые другие). Для этого содержатся в готовности 80 автобусов, способных эвакуировать до трех тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, Рада созывает по вопросу Авдеевки срочное заседание.


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