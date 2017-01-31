Гройсман: очередь в детсады Украины составляет 79 тыс. детей

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Надо очень четко ставить задачи для местных органов власти - надо в среднесрочной перспективе 3 года покончить с очередью в детские сады", - подчеркнул глава правительства.

Отмечается, что в 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях.

"Не может 79 тыс. детей стоять в очередях. Это недопустимо, когда дети дома теряют возможности для подготовки, обучения, каких-то базовых вещей. В течение своей жизни мы можем закончить несколько учебных заведений, а в садик и среднюю общую школу можно пойти только раз ", - отметил Владимир Гройсман.

Согласно его словам, дошкольное образование является чрезвычайно важным элементом реформы системы образования и науки в Украине. Кроме того, некачественное образование в дошкольных учебных заведениях, школах и университетах снижает конкурентность человека, его способность найти работу в реальном секторе экономики.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Крыжопольском районе Винницкой области спасатели ликвидировали возгорание в детском саду.