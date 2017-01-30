В зоне АТО за сутки погибло пятеро силовиков

В зоне проведения на Донбассе АТО за минувшие сутки, 29-го января, в результате ведения боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, а также еще двое получил ранения. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по делам АТО Александр Мотузяник.

За минувшие сутки – по его словам - в результате ведения боевых действий силы АТО понесли потери: пять украинских военнослужащих в итоге погибли, 14 получили ранения или травмированы. Почти все бесповоротные потери были в результате боев в промзоне Авдеевки - подчеркнул Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, Авдеевка по итогам активных обстрелов боевиков оказалась полностью обесточена.