14:02 30.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки погибло пятеро силовиков

На Донбассе за последние сутки погибли пятеро силовиков АТО.

В зоне АТО за сутки погибло пятеро силовиков

В зоне проведения на Донбассе АТО за минувшие сутки, 29-го января, в результате ведения боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, а также еще двое получил ранения. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по делам АТО Александр Мотузяник.

За минувшие сутки – по его словам - в результате ведения боевых действий силы АТО понесли потери: пять украинских военнослужащих в итоге погибли, 14 получили ранения или травмированы. Почти все бесповоротные потери были в результате боев в промзоне Авдеевки - подчеркнул Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, Авдеевка по итогам активных обстрелов боевиков оказалась полностью обесточена.


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