В Запорожье во дворе многоэтажки обнаружена граната

Так, в Запорожье 29 января 2017 г. во дворе многоэтажного жилого дома правоохранители обнаружили гранату. Об этом сказано в сообщении издания ZP.Today, которое ссылается на очевидцев.

В Запорожье на ул. Рубана саперы обезвредили гранату. Как известно, очевидцы сообщили, что к ним приехали правоохранители, сказали не выходить на улицу, ведь планировали подрывать гранату. Когда же гранату ликвидировали, люди слышали сильный хлопок, а потом полицейские еще какое-то время оставались на месте - изучали то, что от гранаты осталось.

Как сообщал УРА-Информ, у пассажира на станции метро "Выдубичи" изъяли холодное оружие.