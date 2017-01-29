В результате обстрела Авдеевки ранен один мирный житель

В результате обстрела Авдеевки террористами был ранен мирный житель. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области. Так, террористы с утра ведут обстрел прифронтового города, под огнем оказались многие жилые кварталы, что расположены рядом с промзоной.

Есть также и пострадавшие среди местных жителей. К примеру - 40-летний мужчина уже доставлен в больницу с осколочными ранениями лица, спины правого бедра. Как отмечается также, врачи уже сообщили о раненом в результате обстрела 29 января в 10:30. Сообщается также, что мужчина ранен в результате взрыва снарядов во дворе.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО за сутки зафиксировали 55 обстрелов.