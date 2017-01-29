19:15 29.01.2017 | Общество | Новости
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У берегов Малайзии пропало судно с туристами

В воскресенье, 29 января, возле побережья Малайзии пропало судно.

У берегов Малайзии пропало судно с туристами

На его борту находятся 28 китайских туристов и три члена экипажа. Как сообщают, ссылаясь информацию властей страны, судно направлялось на остров Менгалум.

Связь с ним пропала в малазийских водах вскоре после выхода из порта города Кота-Кинабалу - административного центра штата Сабах. Сейчас спасатели развернули по маршруту следования судна поисково-спасательную операцию, однако поиски осложняется сильным ветром и большими волнами.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в министерстве транспорта Малайзии практически не сомневаются в том, что найденный в Индийском океане обломок крыла самолета принадлежит пропавшему в марте 2014 года "Боинга-777", следовавший рейсом MH370.


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