14:43 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки ранены трое силовиков

За прошлые сутки в зоне проведения АТО на Донбассе погибших украинских силовиков нет.

В зоне АТО за сутки ранены трое силовиков

При этом трое военнослужащих все же получили ранения. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам проведения АТО Александр Мотузянык.

По его словам - за прошлые сутки в результате ведения боевых действий погибших украинских силовиков на востоке страны не было, однако трое наших бойцов были ранены. В частности, по одному силовику ранено в Троицком и в Авдеевке - в результате ведения вражеских обстрелов. Еще один военный при этом получил ранения в зоне светлодарской дуги, что на луганском направлении – отметил Мотузянык.

Как сообщал УРА-Информ, боевики обстреляли из "Градов" Новозвановку, что в Луганской области.


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