В зоне АТО за сутки ранены трое силовиков

При этом трое военнослужащих все же получили ранения. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам проведения АТО Александр Мотузянык.

По его словам - за прошлые сутки в результате ведения боевых действий погибших украинских силовиков на востоке страны не было, однако трое наших бойцов были ранены. В частности, по одному силовику ранено в Троицком и в Авдеевке - в результате ведения вражеских обстрелов. Еще один военный при этом получил ранения в зоне светлодарской дуги, что на луганском направлении – отметил Мотузянык.

Как сообщал УРА-Информ, боевики обстреляли из "Градов" Новозвановку, что в Луганской области.