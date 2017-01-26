Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа

Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

"Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности ", - написала Олбрайт.

"На статуе свободы нет надписей мелким шрифтом. Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения", - добавила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые ограничат въезд мигрантов с Ближнего Востока в США.