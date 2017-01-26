Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.
Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.
"Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности ", - написала Олбрайт.
"На статуе свободы нет надписей мелким шрифтом. Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения", - добавила она.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые ограничат въезд мигрантов с Ближнего Востока в США.