08:51 26.01.2017 | Общество | Новости
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Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.

 

Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа

Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

"Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности ", - написала Олбрайт.

"На статуе свободы нет надписей мелким шрифтом. Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения", - добавила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые ограничат въезд мигрантов с Ближнего Востока в США.


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