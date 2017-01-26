Луценко заверил, что около 20 бывших чиновников времен Януковича согласились сотрудничать со следствием

Все они заключили соглашения со следствием. По новому закону, если человек не совершил особо тяжких преступлениях, он может заключить сделку со следствием.

Об этом в четверг, 26 января, во время встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По словам генерального прокурора, эти лица являются членами преступной организации во главе с Януковичем, которыми руководили или Курченко, или Клименко, или другие деятели. Они признали свою вину и оплатили соответствующие штрафы. Некоторые штрафы доходят до пяти миллионов долларов, внесенных в бюджет, - пояснил Луценко, добавив, что процессы будут не быстрыми, но доказательная база - нормальная.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева объявил о подозрении в видеорежиме Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны.