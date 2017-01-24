Пластика для омоложения лица теряет актуальность

Совсем скоро пластические операции, связанные с омоложением лица, могут потерять свою актуальность.
Дело в том, что на смену хирургам приходят инновационные технологии, успешно заменяющие скальпель.
Подтверждение этому - уникальный комплекс "Ulthera System" ("Альтера Систем"), презентованный на парижской выставке Anti-Aging & Beauty Trophy. С помощью оборудования Ulthera выполняется безоперационная подтяжка лица – ультразвуковой СМАС-лифтинг. Вся процедура омоложения проходит без хирургического вмешательства, безболезненно и показывает поразительный эффект.
Комплекс "Ulthera System" (Альтера Систем) заменяет скальпель
Лифтинг лица, шеи, зоны декольте, который дипломированные косметологи осуществляют с помощью аппарата Ulthera System, основан на неинвазивном методе.
Специальное оборудование с возможностями ультразвуковой визуализации и точностью фокусировки, позволяет проводить манипуляции по омоложению кожи без скальпеля.
В дополнение к использованию аппаратного лифтинга косметологи применяют эффективные препараты – филлеры Рестилайн (Restylane).
Основа препарата обеспечивает не только результативность филлера, но и максимальную его интеграцию с кожей. При этом пластичность кожи, достигнутая применением филлера Рестилайн, позволяет выполнять полное восстановление объемов и моделирование контуров.
Уникальное оборудование уже работает в Украине
В Украине инновационная аппаратура Альтера Систем уже внедряется ведущими клиниками. Одним из первых такой комплекс для безоперационного омоложения начал использовать киевский салон красоты Hyogo Fleur.
Что же, возможно, что совсем скоро красота и молодость будут обходиться без скальпеля пластических хирургов. Ведь на смену операциям приходят уникальные методики и специальные косметологические системы, успешно заменяющие операционную подтяжку лица.