Пластика для омоложения лица теряет актуальность

Дело в том, что на смену хирургам приходят инновационные технологии, успешно заменяющие скальпель.

Подтверждение этому - уникальный комплекс "Ulthera System" ("Альтера Систем"), презентованный на парижской выставке Anti-Aging & Beauty Trophy. С помощью оборудования Ulthera выполняется безоперационная подтяжка лица – ультразвуковой СМАС-лифтинг. Вся процедура омоложения проходит без хирургического вмешательства, безболезненно и показывает поразительный эффект.

Комплекс "Ulthera System" (Альтера Систем) заменяет скальпель

Лифтинг лица, шеи, зоны декольте, который дипломированные косметологи осуществляют с помощью аппарата Ulthera System, основан на неинвазивном методе.

Специальное оборудование с возможностями ультразвуковой визуализации и точностью фокусировки, позволяет проводить манипуляции по омоложению кожи без скальпеля.

Эффективное дополнение - филлеры Рестилайн (Restylane)

В дополнение к использованию аппаратного лифтинга косметологи применяют эффективные препараты – филлеры Рестилайн (Restylane).

Основа препарата обеспечивает не только результативность филлера, но и максимальную его интеграцию с кожей. При этом пластичность кожи, достигнутая применением филлера Рестилайн, позволяет выполнять полное восстановление объемов и моделирование контуров.

Уникальное оборудование уже работает в Украине

В Украине инновационная аппаратура Альтера Систем уже внедряется ведущими клиниками. Одним из первых такой комплекс для безоперационного омоложения начал использовать киевский салон красоты Hyogo Fleur .

Что же, возможно, что совсем скоро красота и молодость будут обходиться без скальпеля пластических хирургов. Ведь на смену операциям приходят уникальные методики и специальные косметологические системы, успешно заменяющие операционную подтяжку лица.