Покушение на Геращенко является элементом в цепи преступлений, - Аваков

Они образуют систему с центром влияния вне Украины. Об этом в воскресенье, 22 января, на своей страничке Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, полиция, и СБУ имеют факты и материалы по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных.

При этом министр отметил, что задержанные вчера Службой безопасности киллеры также проходят по другим делам, пояснил министр, добавив, что вопрос обнародования материалов обсуждается в правоохранительных органах.

Вместе с тем сам Геращенко сегодня в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что знал о покушении заранее. СБУ меня предупредила о том, что на меня готовится покушение. Наши спецслужбы провели колоссальную работу по уничтожению этой террористической группы, которая была направлена в Украину для моей ликвидации по заданию спецслужб России, - сказал Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киеве принял решение арестовать двух подозреваемых в подготовке покушения на народного депутата Антона Геращенко.