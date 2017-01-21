Трамп и вице-президент США с семьями посетили молебен в Вашингтоне

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Дональд Трамп попросит "Его благословения для мира и процветания для нашей страны".

В свою оочередь, молитвы будут проводить представители многочисленных конфессий и вероисповеданий, в том числе различных форм христианства, ислама, индуизма и иудаизма.

Также добавим, что на улицы Вашингтона вышли протестующие на "Марш женщин", призванный продемонстрировать новой администрации, что права женщин являются правами человека, а также подчеркнуть уважение к расовому, половому и политическому разнообразию, что, по мнению организаторов, было поставлено под угрозу кампанией Д.Трампа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп вернул на боковой столик в Овальном кабинете Белого дома бюст Уинстона Черчилля.