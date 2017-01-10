Во вторник в Украине небольшой снег и гололедица

Украинские синоптики сегодня ожидают небольшой снег по всем областям, кроме западных регионов. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 метров за секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 4-9 градуса мороза.

В Киеве сегодня пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 9- 11 градусов мороза. Днем будет от 4 до 6 градусов ниже нуля.

На западе Украины без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха все еще будет удерживаться в пределах 14-19 градусов мороза. Днем в регионе будет 6-11 градусов со знаком минус.

На севере Украины сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов мороза. Днем будет от 4-9 градусов мороза.

В центральный областях во вторник пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 6 до минус 11 градусов. Дневная температура воздуха составит 2-7 градусов мороза.

На востоке Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до минус 7 градусов.

На юге Украины небольшой снег, в Запорожской и Херсонской областях умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 6-11 градусов, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.