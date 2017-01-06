14:39 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине увеличится ассортимент иностранных лекарств, - Минздрав

Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения, благодаря которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут появиться в Украине в течение нескольких недель.
 

В Украине увеличится ассортимент иностранных лекарств, - Минздрав

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Как отмечается, приказ Минздрава позволит увеличить ассортимент лекарств на рынке. На сегодня в Украине зарегистрировано около 10 тыс. лекарственных средств.

Кроме того, ранее процедура регистрации длилась 1-2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Из-за коррупции и других трудностей производители не хотели регистрировать в Украине лекарственные препараты.

Напомним, приказ Минздрава №1245 был принят 18 ноября 2016 года и носит название "Об утверждении порядка рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), и о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения на лекарственные средства, зарегистрированные компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственных средств, которые по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза".

Как сообщал "Ура-Информ", в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи.


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