15:36 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157389:mysnichenko

В Одессе из-за метели в работу аэропорта внесены коррективы

По причине снежной пурги в Одесской области на данный момент был отменен ряд авиарейсов. 

В Одессе из-за метели в работу аэропорта внесены коррективы

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта. Утром – шестого января - был принят, а также отправлен борт до г. Стамбул. На данный момент уже отменены два рейса из Киева и Стамбула, ведется активная очистка взлетно-посадочной полосы.

Более того, уже стало известно, что задерживаются также самолеты из Вены, из Минска и Стамбула на 16:00. При этом запрещено движение автотранспортных средств на автодороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000 - 306 + 149 с 12:00 шестого января 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае ранее авиарейсы были отменены по причине густого смога.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив