В Одессе из-за метели в работу аэропорта внесены коррективы

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта. Утром – шестого января - был принят, а также отправлен борт до г. Стамбул. На данный момент уже отменены два рейса из Киева и Стамбула, ведется активная очистка взлетно-посадочной полосы.

Более того, уже стало известно, что задерживаются также самолеты из Вены, из Минска и Стамбула на 16:00. При этом запрещено движение автотранспортных средств на автодороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000 - 306 + 149 с 12:00 шестого января 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае ранее авиарейсы были отменены по причине густого смога.