В Кропивницком школьные каникулы продлены до 13 января

Такое решение приняли местные власти для предотвращения возникновения эпидемических осложнений. Как сказано в сообщении городского совета, которое цитирует слова начальника управления образования горсовета Ларисы Костенко, учитывая негативную динамику заболеваемости ОРВИ и гриппом по городу, управления рекомендовало учреждениям образования продлить каникулярный период еще на одну неделю.

Напомним, дети должны были выйти из каникул 10 января.

Как сообщал УРА-Информ, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превышен на 32%.