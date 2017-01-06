09:33 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком школьные каникулы продлены до 13 января

В городе Кропивницком школьные каникулы продлили до 13 января.

В Кропивницком школьные каникулы продлены до 13 января

Такое решение приняли местные власти для предотвращения возникновения эпидемических осложнений. Как сказано в сообщении городского совета, которое цитирует слова начальника управления образования горсовета Ларисы Костенко, учитывая негативную динамику заболеваемости ОРВИ и гриппом по городу, управления рекомендовало учреждениям образования продлить каникулярный период еще на одну неделю.

Напомним, дети должны были выйти из каникул 10 января.

Как сообщал УРА-Информ, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превышен на 32%.


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