В Харькове на Рождество порядок обеспечат 1,3 тысячи правоохранителей

В Харькове на Рождество около 1,3 тыс. правоохранителей обеспечат охрану порядка. Об этом сказано в сообщении полиции Харьковщины. Сообщается, что шестого и седьмого января 2017 г. в 242 храмах состоятся богослужения - по случаю празднования Рождества.

Участие в мероприятиях примут примерно150 тысяч граждан. Порядок обеспечат около 1300 правоохранителей. Полицейские призывают людей соблюдать законодательство, а также не нарушать порядок – сказано также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман поздравил украинцев с Сочельником, пожелав мира и добра.