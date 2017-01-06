Суд арестовал гаражи и дом Януковича

Печерский райсуд наложил арест на дом, а также на квартиру, гаражи и на судно бывшего президента Украины - Виктора Януковича. Соответствующее решение уже было обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

Сообщается, что прокуратура ходатайствовала относительно ареста жилого дома, квартиры, машиномест и брига – в деле о госизмене Януковича. Санкции статей, по которым обвиняют экс-президента, позволяют конфискацию его имущества.

Как сообщал УРА-Информ, Виктор Янукович был вызван на допрос в следственный отдел Главной военной прокуратуры пятого и девятого декабря 2016 г.