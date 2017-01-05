17:33 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомире появилось 13 пунктов обогрева

Тринадцать пунктов обогрева были открыты в Житомире.

В Житомире появилось 13 пунктов обогрева

Об этом передает пресс-служба Житомирского городского совета. Пункты обогрева города были оснащены на базах ВЖРЕП.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области планировалось открыть 30-ть пунктов обогрева – уже пятого января 2017 г. Об этом ранее сообщил Виктор Козак – помощник главы ГСЧС по связям с общественностью. Пункты обогрева будут открыты на базе социальных учреждений города Ровно, а также в районных центрах области.

До этого же момента пунктов обогрева в области работало семь – при центрах обслуживания граждан и при больницах. Также известно, что при ухудшении погоды в Украине начнут работать оперативные штабы – в круглосуточном режиме.


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