22:33 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157344:Polishuk

Украинцев среди пострадавших в Измире нет - МИД

Граждане Украины во время террористического акта, который произошел в четверг, 5 января, в турецком Измире не пострадали.

Украинцев среди пострадавших в Измире нет - МИД

Как сказано в сообщении, размещенном в Twitter на страничке Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, Генеральное консульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет.

Напомним, в результате взрыва возле здания суда в Измире погибли два человека. В частности, известно о гибели полицейского и сотрудника суда. Также сообщалось об одиннадцати пострадавших. Турецкие власти возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинское внешнеполитическое ведомство сообщало, что консульство проверяет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва, который прогремел возле здания суда в турецком городе Измир.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив