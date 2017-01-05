Украинцев среди пострадавших в Измире нет - МИД

Как сказано в сообщении, размещенном в Twitter на страничке Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, Генеральное консульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет.

Напомним, в результате взрыва возле здания суда в Измире погибли два человека. В частности, известно о гибели полицейского и сотрудника суда. Также сообщалось об одиннадцати пострадавших. Турецкие власти возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинское внешнеполитическое ведомство сообщало, что консульство проверяет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва, который прогремел возле здания суда в турецком городе Измир.