Праздничная рождественская ярмарка стартовала в Кропивницком - ФОТО

Об этом сообщает сайт города Кропивницкого.

Как отмечается, более 30 известных производителей областного центра предлагают покупателям приобрести к праздничному столу мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты, молочную продукцию, сладости — и все по цене производителя.

Кроме того, здесь можно купить разнообразные подарки и сувениры.

Согласно информации пресс-службы городского совета, ярмарка будет продолжаться, пока будут покупатели.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на Софийской площади столицы заработала одна из локаций празднования рождественских праздников.