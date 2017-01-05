11:05 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Праздничная рождественская ярмарка стартовала в Кропивницком - ФОТО

В Кропивницком на площади перед городским советом стартовала рождественская ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров.

Праздничная рождественская ярмарка стартовала в Кропивницком - ФОТО

Об этом сообщает сайт города Кропивницкого.

 Как отмечается, более 30 известных производителей областного центра предлагают покупателям приобрести к праздничному столу мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты, молочную продукцию, сладости — и все по цене производителя.

Кроме того, здесь можно купить разнообразные подарки и сувениры.

Согласно информации пресс-службы городского совета, ярмарка будет продолжаться, пока будут покупатели.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на Софийской площади столицы заработала одна из локаций празднования рождественских праздников.


 
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Фоторепортаж
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