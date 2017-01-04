19:07 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье из-за снегопада возник сход двух лавин

Сегодня, четвертого января, по причине ухудшения погодных условий на территории Закарпатья был замечен сход двух снежных лавин. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

На Закарпатье из-за снегопада возник сход двух лавин

Так, сход снежных масс уже был зафиксирован на автотрассе между населенными пунктами Нересница и Ш.Луг, что в Тячевском районе. Также был сход еще одной лавины на автодороге Колочава-Хуст около с.Вильшаны Хустского района. Согласно предварительным данным, снежные массы уже перекрыли движение четырем автомобилям.

К месту событий были направлены спасательные подразделения. Сведения о количестве людей, что находились в транспортных средствах, уточняют.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье весной 2016 г. прогнозировали сход лавин.


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