В Киеве полиция задержала проректора академии водного транспорта - ФОТО

Мужчина требовал и получил взятку в размере 25-ти тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, за эти деньги проректор обещал содействие в зачислении на II курс заочной формы обучения при переводе в академию из другого вуза.

Взяточник был задержан сразу после получения второй части взятки. Полиция по данному факту открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Вместе с тем в прокуратуре пока не называют имени взяточника, однако на сайте академии указано, что первым проректором ВУЗа является Анатолий Горбань.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военная прокуратура Львовского гарнизона во вторник, 3 января, задержала помощника народного депутата из парламентской коалиции. Он был задержан во время получения взятки. Сумма, которую мужчина получил составила 140 тысяч гривен.