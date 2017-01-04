Цукерберг осуществит персональный вызов 2017 года

Об этом он написал в соцсети на странице в Facebook.

Согласно его словам, каждый год он ставит для себя серьезную цель. Так, М.Цукерберг уже преодолел 365 миль бегом, прочитал 25 книг, изучил китайский и создал нехитрый искусственный интеллект для своего дома.

"Мой персональный вызов в 2017 году - это посетить все штаты США и встретиться с их жителями до конца года. Я уже провел много времени в некоторых штатах; таким образом мне нужно посетить еще 30, чтобы выполнить задачи ", - написал М.Цукерберг.

Также он подчеркнул, что подобное путешествие необходимо, чтобы понять, что думают о будущем жители его страны и как представляют его себе. М.Цукерберг также пообещал рассказать, как каждый может принять участие в достижении его цели.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее руководитель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обратился к Facebook и Google для устранения фейковых новостей, а также созданных мистификаций в Интернете.