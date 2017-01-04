Полиция Киевской области ликвидировала подпольный цех алкогольных напитков

Полиция области разоблачила и ликвидировала подпольное производство, которое организовала группа лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, злоумышленники без соответствующего официального разрешения и лицензии, организовали на территории Киевской области подпольный цех, которые изготавливал подакцизный товар, а затем распространял его в том числе на территории Житомирской области.

Правоохранители провели обыски и изъяли на территории двух областей и в местах ее сбыта более тонны фальсифицированных алкогольных напитков, компоненты для их производства, этиловый спирт, а также грузовое транспортное средство с приспособленным в нем специальным оборудованием для производства такой продукции.

Сейчас полиция подала в суд ходатайство о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Киева обнаружила подпольный цех. Там местный житель организовал производство фальсифицированной водки в промышленных масштабах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в складских помещениях на территории Деснянского и Святошинского районов столицы правоохранители изъяли более десяти тонн фальсифицированной алкогольной продукции, значительное количество акцизных марок, оборудование для изготовления и розлива продукции, а также деньги от незаконной продажи водочных изделий.