23:45 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Киевской области ликвидировала подпольный цех алкогольных напитков

На территории Киевской области действовал подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции.

Полиция Киевской области ликвидировала подпольный цех алкогольных напитков

Полиция области разоблачила и ликвидировала подпольное производство, которое организовала группа лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, злоумышленники без соответствующего официального разрешения и лицензии, организовали на территории Киевской области подпольный цех, которые изготавливал подакцизный товар, а затем распространял его в том числе на территории Житомирской области.

Правоохранители провели обыски и изъяли на территории двух областей и в местах ее сбыта более тонны фальсифицированных алкогольных напитков, компоненты для их производства, этиловый спирт, а также грузовое транспортное средство с приспособленным в нем специальным оборудованием для производства такой продукции.

Сейчас полиция подала в суд ходатайство о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Киева обнаружила подпольный цех. Там местный житель организовал производство фальсифицированной водки в промышленных масштабах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в складских помещениях на территории Деснянского и Святошинского районов столицы правоохранители изъяли более десяти тонн фальсифицированной алкогольной продукции, значительное количество акцизных марок, оборудование для изготовления и розлива продукции, а также деньги от незаконной продажи водочных изделий.


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