Главу РГА в Николаевской обл. будут судить за должностные преступления

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, депутата подозревают в подстрекательстве должностного лица к служебной подделке, использовании поддельного документа и завладении денежными средствами мошенническим путем.

"10 марта 2016 года приговором суда врач-терапевт районной больницы признан виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (ч. 1 ст.366 УК Украины), и привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что руководитель РГА, действовал умышленно. Кроме того, он подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал эти документы.

Поэтому по поручению прокурора Николаевской области в соответствии с требованиями действующего законодательства, должностному лицу вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее 7,5 годам лишения свободы приговорили жителя Киева, который вместе с сообщниками ограбил курьеров пиццерий.