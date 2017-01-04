Главу РГА в Николаевской обл. будут судить за должностные преступления

Прокуратура Николаевской обл. завершила расследование в отношении главы РГА, депутата райсовета, которого подозревают в совершении ряда должностных преступлений. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Как отмечается, депутата подозревают в подстрекательстве должностного лица к служебной подделке, использовании поддельного документа и завладении денежными средствами мошенническим путем.
"10 марта 2016 года приговором суда врач-терапевт районной больницы признан виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (ч. 1 ст.366 УК Украины), и привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Также правоохранители выяснили, что руководитель РГА, действовал умышленно. Кроме того, он подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал эти документы.
Поэтому по поручению прокурора Николаевской области в соответствии с требованиями действующего законодательства, должностному лицу вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
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