09:45 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157202:labazovych

Главу РГА в Николаевской обл. будут судить за должностные преступления

Прокуратура Николаевской обл. завершила расследование в отношении главы РГА, депутата райсовета, которого подозревают в совершении ряда должностных преступлений. Обвинительный акт направлен в суд. 

Главу РГА в Николаевской обл. будут судить за должностные преступления

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, депутата подозревают в подстрекательстве должностного лица к служебной подделке, использовании поддельного документа и завладении денежными средствами мошенническим путем.

"10 марта 2016 года приговором суда врач-терапевт районной больницы признан виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (ч. 1 ст.366 УК Украины), и привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что руководитель РГА, действовал умышленно. Кроме того, он подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал эти документы.

Поэтому по поручению прокурора Николаевской области в соответствии с требованиями действующего законодательства, должностному лицу вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины. 

Как сообщал "Ура-Информ", ранее  7,5 годам лишения свободы приговорили жителя Киева, который вместе с сообщниками ограбил курьеров пиццерий.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив