Выжившая украинка рассказала о теракте в стамбульском клубе

Об этом Наталья Вольнова рассказала в интервью телеканалу "Дождь".

"Это очень недешевое место. Нам его бронировала компания, входной билет стоил $500. Там всегда отдыхали очень непростые люди, я в этом клубе была два раза, то есть я примерно знала, что и где находится. Это самый охраняемый клуб, каждый метр стояла охрана. Тебя обыскивали и осматривали, туда просто пройти сквозь охрану, это невозможно. Поэтому, скорее всего, он обстреливал все на своем пути, только таким образом он смог бы попасть внутрь. Клуб был полностью забит", - рассказала Вольнова.

Согласно ее словам, трагедия произошла примерно в 1:15 по турецкому времени, то есть через час после Нового года. Кроме того, первые услышанные выстрелы посетители клуба сочли салютами, пока не заметили, что люди начинают падать и прятаться.

"И когда ты уже слышишь, что это явно не салюты, тогда ты понимаешь, что что-то происходит не то. Я не видела его лицо, я видела его со спины. Странно было то, что когда выстрелы шли, интересно, как будто ни с одного места, а с разных, как минимум, с двух концов. Но это предположение, лично то, что ты слышишь, закрыв глаза, и пытаешься закрыть уши, но не получается. Потому что тебя эти выстрелы оглушают", - добавила она.

В свою очередь, увидев, что люди падают из-за стрельбы, она наклонилась за сумочкой, которая лежала на диване, и просто упала вниз.

"Лежала под столом и придвинула к себе еще один столик, потому что рядом было два стола, чтобы ничего не видеть и не слышать. Максимально просто спрятаться, потому что этот человек на своем пути расстреливал просто все, он не смотрел кто, что, где и как. И это происходило в двух метрах от меня. Сначала СМИ и журналисты писали, что нападавший, наверное, был в костюме Санта-Клауса. Он не был в костюме Санта-Клауса, я видела человека в черной шапке и черной одежде. Он просто расстреливал все на своем пути", - поделилась Вольнова.

Также девушка рассказала, как турецкие полицейские прикрывали посетителей своим телом. Добавим, что одна из коллег выжившей Натальи Вольновой была убита.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее по подозрению в причастности к подготовке теракта в Стамбуле полиция Турции арестовала 12 человек.