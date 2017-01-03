В Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом передали в пресс-службе Укргидрометеоцентра. Так – четвертого января на Закарпатье и в Карпатах будет сильный снег, в горах Львовщины и в высокогорье Ивано-Франковской, а также Закарпатской областей ожидают серьезный уровень лавинной опасности; а ночью же в западных регионов, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах будет 25-30 м/с; на автодорогах будет гололедица.

При этом 6-7 января по причине вторжения арктического воздуха ждут понижение температуры до 13-19 мороза (в западных, северных областях местами до 20-26 мороза), днем будет до 11-17° мороза, в Донецкой, Запорожской, в Херсонской области ожидается до 7-13 мороза, в Крыму до 0-6 мороза.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 12 декабря объявили штормовое предупреждение.