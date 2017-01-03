В Ровно задержан серийный угонщик авто

Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции г. Ровно. Согласно сообщению - неизвестный мужчина выбил стекло и пробовал угнать машину. Тридцатиоднолетний человек вскоре был задержан. Проверка при этом также выяснила, что подозреваемый уже ранее отбывал наказание за угон авто.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в декабре 2016 г. были задержаны угонщики авто. Злоумышленники ворочали автомобили в Оболонском районе города, а также в Деснянском и Шевченковском. Последний угон был совершен на ул. Краснопольская – угнан автомобиль марки BMW 520.