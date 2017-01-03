15:16 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно задержан серийный угонщик авто

Второго января на ул. Соборной в Ровно патрульные заметили мужчину, повредившего автомобиль. 

В Ровно задержан серийный угонщик авто

Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции г. Ровно. Согласно сообщению - неизвестный мужчина выбил стекло и пробовал угнать машину. Тридцатиоднолетний человек вскоре был задержан. Проверка при этом также выяснила, что подозреваемый уже ранее отбывал наказание за угон авто.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в декабре 2016 г. были задержаны угонщики авто. Злоумышленники ворочали автомобили в Оболонском районе города, а также в Деснянском и Шевченковском. Последний угон был совершен на ул. Краснопольская – угнан автомобиль марки BMW 520.


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