Почти половина американцев сомневаются в Трампе

Об этом свидетельствуют данные опроса института общественного мнения Gallup.

Как отмечается, в способности Трампа справиться с международным кризисом уверены только 46% опрошенных. Кроме того, еще 47% уверенны, что он сможет мудро руководить вооруженными силами страны.

"Республиканец сможет избежать скандалов в своей администрации верят 44% респондентов", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в президентских качествах предшественников Трампа - Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона - были уверены по меньшей мере семь из 10 опрошенных.

В свою очередь, 60% респондентов заявили, что Трамп сможет эффективно работать с конгрессом, а 59% согласились с тем, что новоизбранный президент будет эффективно управлять национальной экономикой.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее избранный президент США Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.